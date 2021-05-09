Продам дом по ул. Чайковского г. БобруйскЦена: договорная
Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск
Цена: договорная
- № 98726
- 9 мая 2021 в 16:32
- Незнакомец
- 27 просмотра
Описание товара
Продам дом 86.3 кв.м. по ул. Чайковского г. Бобруйск, после пожара, подлежит восстановлению. Подведен центральный газ, водопровод, канализация. В доме есть ванная комната с совмещенным сан. узлом, подвал, мастерская, мансарда с большим балконом. Площадь участка 6 соток, есть гараж с ямой для ремонта, беседка, сарай, садовые деревья и кустарники. Выгодное расположение (10 мин. пешком до ж/д вокзала), рядом дет. cад, школа.
Контакты
-
Контактное лицо:
Павел
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Телефон:
+375 29 618 47 52
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