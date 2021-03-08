Продам дом по ул. Чайковского г. БобруйскЦена: 15000 $
Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск
Цена: 15000 $
- № 91674
- 8 марта 2021 в 14:59
- Незнакомец
- 26 просмотра
Описание товара
Продам дом 86.3 кв.м. по ул. Чайковского г. Бобруйск, после пожара, подлежит восстановлению. Подведен центральный газ, водопровод, канализация. В доме есть ванная комната с совмещенным сан. узлом, подвал, мастерская, мансарда с большим балконом. Площадь участка 6 соток, есть гараж с ямой для ремонта, беседка, сарай, садовые деревья и кустарники. Выгодное расположение (10 мин. пешком до ж/д вокзала), рядом дет. cад, школа.
Контакты
-
Контактное лицо:
Павел
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Телефон:
+375296184752
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