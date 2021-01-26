0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск

Цена: договорная

Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск

Цена: договорная

  • № 86895
  • 26 января 2021 в 09:22
  • Незнакомец
  • 11 просмотра
Описание товара

Продам дом 86.3 кв.м. по ул. Чайковского, после пожара, подлежит восстановлению. Подведен центральный газ, водопровод, канализация. В доме есть ванная комната с совмещенным сан. узлом, подвал, мастерская, мансарда с большим балконом. Площадь участка 6 соток, есть гараж с ямой для ремонта, беседка, сарай, садовые деревья и кустарники. Выгодное расположение (10 мин. пешком до ж/д вокзала), рядом дет. cад, школа.
Цена 15000 у.е. в эквиваленте.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Павел

  • Телефон:

    +375296184752

Похожее

Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск
Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск

Продам дом 86.3 кв.м. по ул. Чайковского, после пожара, подлежит восстановлению. Подведен центральный газ, водопровод, канализация. В доме есть ванная…

Просмотреть
Продам 2 х квартиру возле театра
Продам 2 х квартиру возле театра

Продам 2ком квартиру по Ул Ченгарской комнаты раздельные. Туалет и Ванна раздельные. В доме лифт. Последний этаж. Квартира в хорошем…

Просмотреть
Сдаётся однокомнатная квартира
Сдаётся однокомнатная квартира

Сдаётся однокомнатная квартира в 5 минутах от остановки ул. Батова. Мебилирована (спальное место – диван), нет нового ремонта, но аккуратная…

Просмотреть
Сдаётся в АРЕНДУ
Сдаётся в АРЕНДУ

В ТРЦ “Спектр”, г. Бобруйск, пр-т Строителей, д.58 сдаются в аренду помещения под магазины, офисы, услуги. Торговый центр имеет свой…

Просмотреть
Квартира в 4-х квартирном деревянном доме пер. Свердлова 13
Квартира в 4-х квартирном деревянном доме пер. Свердлова 13

Квартира в 4-х квартирном деревянном доме, вода, газ, телефон, отопление газовый котел (Bosch) или твердотопливный котел, современный санузел, местная канализация,…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿