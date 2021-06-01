Продам дом на ул. Чайковского г. Бобруйск Цена: договорная

Продам дом на ул. Чайковского г. Бобруйск Цена: договорная

№ 101500

1 июня 2021 в 14:40

Незнакомец

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Описание товара

Продам дом 86.3 кв.м. на ул. Чайковского г. Бобруйск, после пожара, подлежит восстановлению. Подведен центральный газ, водопровод, канализация. В доме есть ванная комната с совмещенным сан. узлом, подвал, мастерская, мансарда с большим балконом. Площадь участка 6 соток, есть гараж с ямой для ремонта, беседка, сарай, садовые деревья и кустарники. Выгодное расположение (10 мин. пешком до ж/д вокзала), рядом дет. cад, школа.

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