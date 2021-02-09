0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Продам дешево ножную швейную машину б/у

Цена: 50 руб.

Продам дешево ножную швейную машину б/у

Цена: 50 руб.

  • № 88776
  • 9 февраля 2021 в 11:33
  • Незнакомец
  • 28 просмотра
Описание товара

Продам ножную швейную машину б/у со столиком Орша Цена 50 руб торг-исправна

0
Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

Похожее

Продам стиральные машины б/у дешево

Продам стиральные машины б/у дешево 55 руб торг-Волга 8м полностью исправна и Самсунг компакт мини -нуждается в мелком ремонте 0

Просмотреть
Продам дешево ножную швейную машину б/у

Продам ножную швейную машину б/у со столиком Орша Цена 50 руб торг-исправна 0

Просмотреть
Продам стиральные машины б/у дешево

ПРОДАМ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ Б/У ДЕШЕВО SAMSUNG COMPAKT S832-ЦЕНА 50 РУБ ТОРГ,НУЖДАЕТСЯ В МЕЛКОМ РЕМОНТЕ и ВОЛГА 8М- ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНА, ОТЖИМ…

Просмотреть
Продам дешево ножную швейную машину б/у

ПРОДАМ ДЕШЕВО ШВЕЙНУЮ МАШИНУ Б/У НОЖНОЙ ПРИВОД ОРШАНКА ИСПРАВНА 55 РУБ ТОРГ 0

Просмотреть
ХОЛОДИЛЬНИК Б/У НЕДОРОГО
ХОЛОДИЛЬНИК Б/У НЕДОРОГО

ХОЛОДИЛЬНИК Б/У НЕДОРОГО 0

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿