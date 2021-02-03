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Продам дешево ножную швейную машину б/у

Цена: 55 руб.

Продам дешево ножную швейную машину б/у

Цена: 55 руб.

  • № 88196
  • 3 февраля 2021 в 09:36
  • Незнакомец
  • 18 просмотра
Описание товара

ПРОДАМ ДЕШЕВО ШВЕЙНУЮ МАШИНУ Б/У НОЖНОЙ ПРИВОД ОРШАНКА ИСПРАВНА 55 РУБ ТОРГ

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Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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