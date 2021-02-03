Продам дешево ножную швейную машину б/уЦена: 55 руб.
Продам дешево ножную швейную машину б/у
Цена: 55 руб.
- № 88196
- 3 февраля 2021 в 09:36
- Незнакомец
- 18 просмотра
Описание товара
ПРОДАМ ДЕШЕВО ШВЕЙНУЮ МАШИНУ Б/У НОЖНОЙ ПРИВОД ОРШАНКА ИСПРАВНА 55 РУБ ТОРГ
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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