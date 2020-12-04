Продам дешево ножную швейную машину б/уЦена: 55 руб.
Продам дешево ножную швейную машину б/у
Цена: 55 руб.
- № 83262
- 4 декабря 2020 в 15:27
- Незнакомец
- 12 просмотра
Описание товара
Продам дешево швейную машину Орша с ножным приводом -55 руб торг звонить с 9 до 21-00
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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