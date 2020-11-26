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Продам дешево ножную швейную машину б/у

Цена: 60 руб.

Продам дешево ножную швейную машину б/у

Цена: 60 руб.

  • № 82218
  • 26 ноября 2020 в 11:12
  • Незнакомец
  • 20 просмотра
Описание товара

Продам дешево ножную швейную машину “Орша”. Б/у, полностью исправна. 60 руб., торг. Звонить с 9 до 21-00.

Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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