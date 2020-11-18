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Продам дешево ножную швейную машину б/у

Цена: 60 руб.

Продам дешево ножную швейную машину б/у

Цена: 60 руб.

  • № 81759
  • 18 ноября 2020 в 13:29
  • Незнакомец
  • 19 просмотра
Описание товара

Продам дешево ножную швейную машину Орша полностью исправна цена 60 руб торг

Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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