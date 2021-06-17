Продам дешево четырёхкомнатную квартируи в центреЦена: 57000 руб.
Продам дешево четырёхкомнатную квартируи в центре
Цена: 57000 руб.
- № 103270
- 17 июня 2021 в 10:10
- Незнакомец
- 26 просмотра
Описание товара
Продам дешево, четырёхкомнатную квартиру в центре Минская 97,1 этаж с балконом общая площадь 59 метров плюс два метра балкон(не включён в площадь),кухня 6 метров,есть возможность перепланировки на трёхкомнатную с кухней 14 метров,при входе тёмная комната(гардероб),полы паркет,есть большой подвал,тихий зелёный двор. Цена 57000 рублей .ТОРГ
Контакты
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Контактное лицо:
я
-
Телефон:
+375296367081
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