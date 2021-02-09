продам четырёхкомнатную квартиру в центре БобруйскаЦена: договорная
продам четырёхкомнатную квартиру в центре Бобруйска
Цена: договорная
- № 88769
- 9 февраля 2021 в 11:33
- Незнакомец
- 28 просмотра
Описание товара
Продам четырёхкомнатную квартиру в центре Бобруйска-ул,Минская 97 общая площадь 59 кв.м кухня 6 кв.м,туалет ванна раздельно балкон застеклён,1 этаж,решетки на окнах и на балконе цена договорная,рядом школа№26,магазины,площадь,детсады ,зелёная зона
Контакты
-
Контактное лицо:
я
-
Телефон:
+375296367081
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