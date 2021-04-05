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Продам четырёхкомнатную квартиру недорого в центре

Цена: 58000 руб.

Продам четырёхкомнатную квартиру недорого в центре

Цена: 58000 руб.

  • № 94827
  • 5 апреля 2021 в 13:01
  • Незнакомец
  • 28 просмотра
Описание товара

Продам четырёхкомнатную квартиру в центре недорого, 1 этаж с балконом,площадь 59 метров,полезная 43 метра,кухня 6 метров возможна перепланировка под трёхкомнатную с большой кухней 15 метров,тёмная комната(гардероб ),полы паркет,,имеется подвал.Рядом остановка троллейбуса,школа,детсады,магазины,тихий зеленый двор адрес Минская 97.Цена 58000 бел руб ТОРГ

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Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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