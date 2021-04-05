Продам четырёхкомнатную квартиру недорого в центреЦена: 58000 руб.
Продам четырёхкомнатную квартиру недорого в центре
Цена: 58000 руб.
- № 94827
- 5 апреля 2021 в 13:01
- Незнакомец
- 28 просмотра
Описание товара
Продам четырёхкомнатную квартиру в центре недорого, 1 этаж с балконом,площадь 59 метров,полезная 43 метра,кухня 6 метров возможна перепланировка под трёхкомнатную с большой кухней 15 метров,тёмная комната(гардероб ),полы паркет,,имеется подвал.Рядом остановка троллейбуса,школа,детсады,магазины,тихий зеленый двор адрес Минская 97.Цена 58000 бел руб ТОРГ
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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