Продам баянЦена: 100 руб.
Продам баян
Цена: 100 руб.
- № 99787
- 19 мая 2021 в 17:33
- Незнакомец
- 26 просмотра
Описание товара
Продам баян “Тульский”, рабочий в хорошем состоянии, 100.00р. Торг. тел. 80295485667, Анатолий.
Контакты
-
Контактное лицо:
Анатолий
-
Телефон:
+375(29)548-56-67
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