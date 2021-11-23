Продам 4 шины с литьемЦена: 450 руб.
Продам 4 шины с литьем
Цена: 450 руб.
- № 121888
- 23 ноября 2021 в 10:57
- Незнакомец
- 23 просмотра
Описание товара
Продам 4 шины с литыми дисками для Ауди, резина всесезонка бел 93, недорого, шина 205/55/15, цена за комплект 450 руб, торг
Контакты
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Контактное лицо:
Николай
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Телефон:
+375445658990
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