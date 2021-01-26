Продам 2 х квартиру возле театра Цена: 22000 $

Продам 2 х квартиру возле театра Цена: 22000 $

№ 86891

26 января 2021 в 09:22

Незнакомец

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Описание товара

Продам 2ком квартиру по Ул Ченгарской

комнаты раздельные. Туалет и Ванна раздельные.

В доме лифт. Последний этаж. Квартира в хорошем состоянии. Писать в личку Viber Baumann Lola +4915208553566.

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