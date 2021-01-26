Продам 2 х квартиру возле театраЦена: 22000 $
Продам 2 х квартиру возле театра
Цена: 22000 $
- № 86891
- 26 января 2021 в 09:22
- Незнакомец
- 11 просмотра
Описание товара
Продам 2ком квартиру по Ул Ченгарской
комнаты раздельные. Туалет и Ванна раздельные.
В доме лифт. Последний этаж. Квартира в хорошем состоянии. Писать в личку Viber Baumann Lola +4915208553566.
Контакты
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Контактное лицо:
Lola
-
Телефон:
+375296088825
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