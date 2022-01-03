Продам 2-х комнатную квартируЦена: 18000 $
Продам 2-х комнатную квартиру
Цена: 18000 $
- № 126725
- 3 января 2022 в 18:59
- Незнакомец
- 17 просмотра
Описание товара
2-х комнатную квартиру в тихом уголке города на улице Крупской, 36.
1/5 этаж дома, общая пл. — 49,7 кв.м., кухня 9,3 к.м., санузел раздельный, комнаты изолированные, застекленная лоджия.
В пешей доступности — центр, вся инфраструктура.
Рядом детский сад с бассейном.
Контакты
-
Контактное лицо:
Виталий
-
Телефон:
+375447398099
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