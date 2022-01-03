Продам 2-х комнатную квартиру Цена: 18000 $

Продам 2-х комнатную квартиру Цена: 18000 $

№ 126725

3 января 2022 в 18:59

Незнакомец

17 просмотра

Описание товара

2-х комнатную квартиру в тихом уголке города на улице Крупской, 36.

1/5 этаж дома, общая пл. — 49,7 кв.м., кухня 9,3 к.м., санузел раздельный, комнаты изолированные, застекленная лоджия.

В пешей доступности — центр, вся инфраструктура.

Рядом детский сад с бассейном.

Контакты