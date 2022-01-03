Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Продам 2-х комнатную квартиру

Цена: 18000 $

Продам 2-х комнатную квартиру

Цена: 18000 $

  • № 126725
  • 3 января 2022 в 18:59
  • Незнакомец
  • 17 просмотра
Описание товара

2-х комнатную квартиру в тихом уголке города на улице Крупской, 36.
1/5 этаж дома, общая пл. — 49,7 кв.м., кухня 9,3 к.м., санузел раздельный, комнаты изолированные, застекленная лоджия.
В пешей доступности — центр, вся инфраструктура.
Рядом детский сад с бассейном.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Виталий

  • Телефон:

    +375447398099

Похожее

Продам 2-х комнатную квартиру

2-х комнатную квартиру в тихом уголке города на улице Крупской, 36. 1/5 этаж дома, общая пл. — 49,7 кв.м., кухня…

Просмотреть
Продам 2-х комнатную квартиру

2-х комнатную квартиру в тихом уголке города на улице Крупской, 36. 1/5 этаж дома, общая пл. — 49,7 кв.м., кухня…

Просмотреть
ПРОДАЖА 4-ХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ ПО УЛ.БАТОВА

Продается 4-комнатная квартира в самом центре 6 микрорайона по адресу: ул.Батова, д.23, кв.36. В шаговой доступности детские сады, школы, магазины,…

Просмотреть
продаю евартиру 4-х комнатную

4-х комн.квартира Продается приватизированной 4-х.комн.квартира по Пролетарской общей площадью 84кв.м. Жилая 60кв.Прошу агенства недвижимости не беспокоить. Квартира в самом центре,…

Просмотреть
Продам гараж в ГСК15

Продам гараж с подвалом по всему периметру , стены кирпич пол и крыша плиты .1200 у.е торг.

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿
Translate »