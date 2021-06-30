Продаются обращенные в доход государства объекты недвижимостиЦена: договорная
Продаются обращенные в доход государства объекты недвижимости
Цена: договорная
- № 104892
- 30 июня 2021 в 13:00
- Незнакомец
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Описание товара
Продаются обращенные в доход государства объекты недвижимости:
- 1. Гараж № 875 в ПГСК-12, имеется погреб, год постройки – 1986, 24,4 кв.м: г. Бобруйск, ул. Ковзана, 84 – 820,80 руб.;
- Земельный участок 0,0997 га: Осиповичский район, Протасевичский с/с, СТ «Верейцы» – 1 008,00 руб.
Телефоны для справок: 72-44-45, 72-92-13».
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