продаю евартиру 4-х комнатнуюЦена: 35 $
продаю евартиру 4-х комнатную
Цена: 35 $
- № 119427
- 1 ноября 2021 в 00:11
- Незнакомец
- 23 просмотра
Описание товара
4-х комн.квартира
Продается приватизированной 4-х.комн.квартира по Пролетарской общей площадью 84кв.м. Жилая 60кв.Прошу агенства недвижимости не беспокоить. Квартира в самом центре, 3этаж.Два подвала.Ремонт частичный.Новая дверь, шкаф купе, 1окно пластиковое, встроенная кухня, плитка на кухне, туалете, ванная.Кухня-9 м.Газовая колонка.Потолки 3 метра. Еть балкон.Дом кирпичный, теплый.Огромный двор, окна на 3 стороны, на ресторан — башню, на гостиницу»Бобруйск» и во двор. Цена 35 тыс.долларов Документы готовы.Никто не прописан. Можно общаться по ватсапу и вайберу по номеру телефона. Возможна скидка. Без фото(лично посмотрите)
Контакты
-
Контактное лицо:
нина александровна
-
Телефон:
+375445509318
Похожее
продаю евартиру 4-х комнатную
4-х комн.квартира Продается приватизированной 4-х.комн.квартира по Пролетарской общей площадью 84кв.м. Жилая 60кв.Прошу агенства недвижимости не беспокоить. Квартира в самом центре,…Просмотреть
Продам гараж в ГСК15
Продам гараж с подвалом по всему периметру , стены кирпич пол и крыша плиты .1200 у.е торг.Просмотреть
ДОМ Бобруйск, м-н Западный, 110 кв м, 14 соток, гараж, баня,
ДОМ Бобруйск, м-н Западный, 110 кв м, 14 соток, гараж, баня, газ Дом 110 кв м,участок 14 соток, рядом микр-н…Просмотреть
Консультации по недвижимости
Проконсультирую,помогу купить,продать или обменять вашу недвижимостьПросмотреть
Продам гараж ГСК 12
Продам — отдам гараж в ГСК 12 в хорошие руки, но за хорошие деньги на две машины.Просмотреть