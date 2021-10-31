продаю евартиру 4-х комнатную Цена: 35 $

продаю евартиру 4-х комнатную Цена: 35 $

№ 119427

1 ноября 2021 в 00:11

Незнакомец

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Описание товара

4-х комн.квартира

Продается приватизированной 4-х.комн.квартира по Пролетарской общей площадью 84кв.м. Жилая 60кв.Прошу агенства недвижимости не беспокоить. Квартира в самом центре, 3этаж.Два подвала.Ремонт частичный.Новая дверь, шкаф купе, 1окно пластиковое, встроенная кухня, плитка на кухне, туалете, ванная.Кухня-9 м.Газовая колонка.Потолки 3 метра. Еть балкон.Дом кирпичный, теплый.Огромный двор, окна на 3 стороны, на ресторан — башню, на гостиницу»Бобруйск» и во двор. Цена 35 тыс.долларов Документы готовы.Никто не прописан. Можно общаться по ватсапу и вайберу по номеру телефона. Возможна скидка. Без фото(лично посмотрите)

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