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продаю евартиру 4-х комнатную

Цена: 35 $

продаю евартиру 4-х комнатную

Цена: 35 $

  • № 119427
  • 1 ноября 2021 в 00:11
  • Незнакомец
  • 23 просмотра
Описание товара

4-х комн.квартира
Продается приватизированной 4-х.комн.квартира по Пролетарской общей площадью 84кв.м. Жилая 60кв.Прошу агенства недвижимости не беспокоить. Квартира в самом центре, 3этаж.Два подвала.Ремонт частичный.Новая дверь, шкаф купе, 1окно пластиковое, встроенная кухня, плитка на кухне, туалете, ванная.Кухня-9 м.Газовая колонка.Потолки 3 метра. Еть балкон.Дом кирпичный, теплый.Огромный двор, окна на 3 стороны, на ресторан — башню, на гостиницу»Бобруйск» и во двор. Цена 35 тыс.долларов Документы готовы.Никто не прописан. Можно общаться по ватсапу и вайберу по номеру телефона. Возможна скидка. Без фото(лично посмотрите)

Контакты

  • Контактное лицо:

    нина александровна

  • Телефон:

    +375445509318

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