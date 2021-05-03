Продается холодильник “Атлант”Цена: договорная
Продается холодильник “Атлант”
Цена: договорная
- № 97790
- 3 мая 2021 в 12:26
- Незнакомец
- 39 просмотра
Описание товара
Продается холодильник “Атлант” б/у в хорошем состоянии
Контакты
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Контактное лицо:
Лидия
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Телефон:
+375291296816
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