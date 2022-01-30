Продается дачаЦена: 8000 $
Продается дача
Цена: 8000 $
- № 129280
- 30 января 2022 в 21:45
- Незнакомец
- 29 просмотра
Описание товара
Дача. СК Коммунальник, конечная остановка автобуса №4, от Белой церкви 7 км. Площадь участка 0,0656 га, Кирпичный дом, площадь 56,2 м2. Два этажа, два балкона, погреб, подвал, камин, русская печка. Постройки на участке — кирпичный гараж, сарай, душ, теплица. Есть сад, водопровод. Недалеко расположено озеро. Цена 8000 у.е.
Контакты
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Контактное лицо:
Владимир Александрович
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Телефон:
+375-29-154-53-93
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