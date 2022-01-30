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Продается дача

Цена: 8000 $

Продается дача

Цена: 8000 $

  • № 129280
  • 30 января 2022 в 21:45
  • Незнакомец
  • 29 просмотра
Описание товара

Дача. СК Коммунальник, конечная остановка автобуса №4, от Белой церкви 7 км. Площадь участка 0,0656 га, Кирпичный дом, площадь 56,2 м2. Два этажа, два балкона, погреб, подвал, камин, русская печка. Постройки на участке — кирпичный гараж, сарай, душ, теплица. Есть сад, водопровод. Недалеко расположено озеро. Цена 8000 у.е.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Владимир Александрович

  • Телефон:

    +375-29-154-53-93

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