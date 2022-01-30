Продается дача Цена: 8000 $

Продается дача Цена: 8000 $

№ 129280

30 января 2022 в 21:45

Незнакомец

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Описание товара

Дача. СК Коммунальник, конечная остановка автобуса №4, от Белой церкви 7 км. Площадь участка 0,0656 га, Кирпичный дом, площадь 56,2 м2. Два этажа, два балкона, погреб, подвал, камин, русская печка. Постройки на участке — кирпичный гараж, сарай, душ, теплица. Есть сад, водопровод. Недалеко расположено озеро. Цена 8000 у.е.

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