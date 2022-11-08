Подготовка к переезду (квартирный, офисный) Цена: договорная

Подготовка к переезду (квартирный, офисный) Цена: договорная

№ 168572

8 ноября 2022 в 08:43

pltaim

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Описание товара

Выезд на объект для определения объема работ и их стоимости.

Доставка упаковочных материалов.

Упаковка личных вещей заказчика.

Разборка мебели.

Погрузочно-разгрузочные работы.

Перевозка вещей.

Выгрузка и подъем на этаж.

Сборка мебели (при необходимости).

Расстановка мебели в квартире после переезда.

При необходимости вывоз и утилизация старой мебели.

Сухая и влажная уборка (при необходимости).

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