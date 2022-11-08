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Подготовка к переезду (квартирный, офисный)

Цена: договорная

Подготовка к переезду (квартирный, офисный)

Цена: договорная

  • № 168572
  • 8 ноября 2022 в 08:43
  • pltaim
  • 21 просмотра
Описание товара

Выезд на объект для определения объема работ и их стоимости.
Доставка упаковочных материалов.
Упаковка личных вещей заказчика.
Разборка мебели.
Погрузочно-разгрузочные работы.
Перевозка вещей.
Выгрузка и подъем на этаж.
Сборка мебели (при необходимости).
Расстановка мебели в квартире после переезда.
При необходимости вывоз и утилизация старой мебели.
Сухая и влажная уборка (при необходимости).

Контакты

  • Телефон:

    +375445654020

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