Подготовка к переезду (квартирный, офисный)Цена: договорная
Подготовка к переезду (квартирный, офисный)
Цена: договорная
- № 168572
- 8 ноября 2022 в 08:43
- pltaim
- 21 просмотра
Описание товара
Выезд на объект для определения объема работ и их стоимости.
Доставка упаковочных материалов.
Упаковка личных вещей заказчика.
Разборка мебели.
Погрузочно-разгрузочные работы.
Перевозка вещей.
Выгрузка и подъем на этаж.
Сборка мебели (при необходимости).
Расстановка мебели в квартире после переезда.
При необходимости вывоз и утилизация старой мебели.
Сухая и влажная уборка (при необходимости).
Контакты
-
Телефон:
+375445654020
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