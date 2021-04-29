0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Пенопласт

Цена: 4 руб.

Пенопласт

Цена: 4 руб.

  • № 97419
  • 29 апреля 2021 в 09:25
  • Незнакомец
  • 24 просмотра
Описание товара

Тотальное снижение цен на пенопласт Пенопласт – Тёплый, легкий и прочный материал. Используется для утепления и звукоизоляции Помогает легко поднять уровень стяжки до нужной высоты Отлично поглощает шум от соседей Утепляет пол и стены Внутри и снаружи Посмотреть: г. Бобруйск, ул. Гоголя, 185 Работаем с 8:00 до 18:00 по будням и с 8:00 до 17:00 по выходным

0
Контакты

  • Контактное лицо:

    Денис

  • Телефон:

    80293344443

Похожее

Пенопласт
Пенопласт

Тотальное снижение цен на пенопласт Пенопласт – Тёплый, легкий и прочный материал. Используется для утепления и звукоизоляции Помогает легко поднять…

Просмотреть
Цемент D-500

Цемент,шифер,фанера,OSB,утеплитель,кровельный материал. +1

Просмотреть
продам набор керамических плиток узор цветы и рыбки дешево

Продам наборы керамических плиток цветы и рыбки недорого 3 набора по 15 плиток размер 75*75-квадратыцнена 15 руб торг если все…

Просмотреть
Буржуйка для гаража
Буржуйка для гаража

БУ недорого 0

Просмотреть
В магазинах «7 квадратов» СКИДКИ на окна ПВХ
В магазинах «7 квадратов» СКИДКИ на окна ПВХ

В сети магазинов «7 квадратов» продолжается сезонный ценопад на ПВХ-окна. С 2008 года мы являемся официальным партнером компании REHAU (немецкий…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿