ПенопластЦена: 4 руб.
Пенопласт
Цена: 4 руб.
- № 97419
- 29 апреля 2021 в 09:25
- Незнакомец
- 24 просмотра
Описание товара
Тотальное снижение цен на пенопласт Пенопласт – Тёплый, легкий и прочный материал. Используется для утепления и звукоизоляции Помогает легко поднять уровень стяжки до нужной высоты Отлично поглощает шум от соседей Утепляет пол и стены Внутри и снаружи Посмотреть: г. Бобруйск, ул. Гоголя, 185 Работаем с 8:00 до 18:00 по будням и с 8:00 до 17:00 по выходным
Контакты
-
Контактное лицо:
Денис
-
Телефон:
80293344443
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