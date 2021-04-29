Пенопласт Цена: 4 руб.

Пенопласт Цена: 4 руб.

№ 97419

29 апреля 2021 в 09:25

Незнакомец

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Описание товара

Тотальное снижение цен на пенопласт Пенопласт – Тёплый, легкий и прочный материал. Используется для утепления и звукоизоляции Помогает легко поднять уровень стяжки до нужной высоты Отлично поглощает шум от соседей Утепляет пол и стены Внутри и снаружи Посмотреть: г. Бобруйск, ул. Гоголя, 185 Работаем с 8:00 до 18:00 по будням и с 8:00 до 17:00 по выходным

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