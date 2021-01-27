Отключение иммо, клонирование ЭБУ, чип-ключи, чиптюнингЦена: договорная
Отключение иммо, клонирование ЭБУ, чип-ключи, чиптюнинг
Цена: договорная
- № 87587
- 27 января 2021 в 09:33
- sanek210984
- 18 просмотра
Описание товара
Ремонт блоков иммобилайзера, полное отключение иммобилайзера (в т.ч. сценики, роверы, старые опеля, ниссаны, start error мерседес и т.д.), копирование/ремонт автоключей (в т.ч. с механической нарезкой), прописка новых ключей, восстановление ключей при полной утере. Редактирование прошивки блока управления двигателем: удаление сажевого, катализатора, егр, увеличение мощности. Сервисные процедуры: сброс информации об ударе в блоках airbag, корректировка показаний приборной панели на «родные» при замене приборной панели, сброс сервисных интервалов, адаптации. Клонирование различных электронных блоков управления, приборных панелей, ремонт/клонирование ЭБУ двигателем (включая блоки после ДТП, блоки Ford, SAAB, диз. насосы Opel с блоком управления). Разблокировка магнитол, разблокировка TV в движении, изменение конфигурации автомобиля. Ремонт приборных панелей Renault (эспейс 4, сценик). Диагностика (УНП 791215393).
Контакты
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Контактное лицо:
Александр
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Телефон:
+375(29)755-79-89
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