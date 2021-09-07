Осенние скидки до 20% на рольшторы! У нас большой выбор! Цена: договорная

Осенние скидки до 20% на рольшторы! У нас большой выбор!

Осенние скидки до 20% на рольшторы! У нас большой выбор! Цена: договорная

№ 112917

8 сентября 2021 в 00:08

7kvadratov.by

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Описание товара

Лучшее предложение осени только в салонах “7 квадратов”! Распродажа склада. Рады предложить цены со скидкой 20% на рулонные шторы и рольшторы день-ночь. Спешите количество ограничено! Ознакомиться с ассортиментом и получить подробную информацию вы можете у наших консультантов! Ждем Вас в салонах “7 квадратов”!

Поможем подобрать лучшие рулонные шторы для вас. Возможна рассрочка до 11 месяцев.

Гарантия на изделия 6 месяцев. Образцы в наличии в наших салонах и на сайте. Срок изготовления от 1 дня. Замерщик выезжает с каталогами. Быстрый и качественный монтаж.

На заметку: у нас большой выбор тканей для рольштор. Изготавливаем и продаем – жалюзи вертикальные и горизонтальные, кассетные шторы, жалюзи плиссе и римские карнизы.

Осуществляем замер и монтаж рольштор в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

Каталог расцветок на нашем сайте https://7kvadratov.by/

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Адреса наших магазинов в Бобруйске:

ул. Минская, 108. Напротив ТЦ «Карусель»

ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)

ул. Советская, 41

ул. Энгельса, 61

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