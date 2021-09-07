Осенние скидки до 20% на рольшторы! У нас большой выбор!Цена: договорная
Осенние скидки до 20% на рольшторы! У нас большой выбор!
Цена: договорная
- № 112917
- 8 сентября 2021 в 00:08
- 7kvadratov.by
- 18 просмотра
Описание товара
Лучшее предложение осени только в салонах “7 квадратов”! Распродажа склада. Рады предложить цены со скидкой 20% на рулонные шторы и рольшторы день-ночь. Спешите количество ограничено! Ознакомиться с ассортиментом и получить подробную информацию вы можете у наших консультантов! Ждем Вас в салонах “7 квадратов”!
Поможем подобрать лучшие рулонные шторы для вас. Возможна рассрочка до 11 месяцев.
Гарантия на изделия 6 месяцев. Образцы в наличии в наших салонах и на сайте. Срок изготовления от 1 дня. Замерщик выезжает с каталогами. Быстрый и качественный монтаж.
На заметку: у нас большой выбор тканей для рольштор. Изготавливаем и продаем – жалюзи вертикальные и горизонтальные, кассетные шторы, жалюзи плиссе и римские карнизы.
Осуществляем замер и монтаж рольштор в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.
Каталог расцветок на нашем сайте https://7kvadratov.by/
Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»
Адреса наших магазинов в Бобруйске:
ул. Минская, 108. Напротив ТЦ «Карусель»
ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)
ул. Советская, 41
ул. Энгельса, 61
Контакты
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Контактное лицо:
Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»
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Телефон:
+375 (44) 712-9000 A1|Velcome, +375 (29) 712-9000 МТС, +375 (225) 70-70-87 Белтелеком, +375 (44) 712-9000 (Viber | WhatsApp)
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