Онлайн салон печати KOC.byЦена: договорная
Онлайн салон печати KOC.by
Цена: договорная
- № 109938
- 11 августа 2021 в 09:39
- Незнакомец
- 19 просмотра
Описание товара
Оказываем услуги:
-печать фотографий;
-печать фото магнитов;
– Ч/б и цветных документов до формата А3;
– ламинирование документов до формата А3;
– ВИЗИТКИ;
– наклейки.
Высокое качество, тиражные скидки, доставка на дом!
Оформить заказ можно не выходя из дома на нашем сайте KOC.by
Контакты
-
Контактное лицо:
Сергей
-
Телефон:
+375447181211
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