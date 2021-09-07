Окна ПВХ. Двери. Жалюзи. Натяжные потолки. Роллеты и ворота.Цена: договорная
Окна ПВХ. Двери. Жалюзи. Натяжные потолки. Роллеты и ворота.
Цена: договорная
- № 112863
- 7 сентября 2021 в 22:56
- 7kvadratov.by
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Описание товара
Заказывая у нас, вы покупаете без посредников и без переплат. Собственное производство позволяет снизить цены до минимальных в городе! Мы гарантируем высокое качество нашей продукции, даем дополнительную гарантию производителя сверх минимальной, установленной законом, и осуществляем послегарантийное обслуживание.
Мы производим и продаем:
— окна и двери ПВХ
— двери входные металлические (РБ, Россия, КНР)
— двери межкомнатные (ламинированные, шпонированные, массив, МДФ)
— балконные рамы (алюминиевые и ПВХ)
— противомоскитные сетки (рамочные, кассетные, рулонные и плиссе)
— роллеты и ворота
— жалюзи (горизонтальные, вертикальные, бамбуковые, фигурные, рулонные и римские шторы)
— натяжные потолки (глянцевые, матовые, фактурные, тканевые, перфорированные, сатин. транспорент и с фотопечатью. Двухуровневые, многоуровневые, криволинейные и парящие)
— фурнитура для окон (ручки, петли, детские замки и др.)
— дверные ручки
— ламинат, паркет и ART VINYL
Подробный ассортимент продукции представлен у нас на сайте.
Мы ждем вас!
Адреса наших магазинов в Бобруйске:
ул. Минская, 108. Напротив ТЦ «Карусель»
ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)
ул. Советская, 41
ул. Энгельса, 61
Работаем также в Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.
Наши опытные специалисты произведут бесплатные замеры, надежную доставку и квалифицированную установку! Служба заботы о клиентах ответит на все возникающие вопросы, проведет грамотную консультацию и поможет с выбором.
Приятная скидка 30% для наших клиентов. Узнайте подробности в онлайн-чате на нашем сайте 7kvadratov.by или позвоните прямо сейчас.
Контакты
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Контактное лицо:
Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»
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Телефон:
+375 (44) 712-9000 A1|Velcome +375 (29) 712-9000 МТС +375 (25) 712-9000 life:) +375 (225) 70-70-87 Белтелеком +375 (44) 712-9000 (Viber | WhatsApp)
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