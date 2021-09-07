Окна ПВХ. Двери. Жалюзи. Натяжные потолки. Роллеты и ворота. Цена: договорная

Окна ПВХ. Двери. Жалюзи. Натяжные потолки. Роллеты и ворота. Цена: договорная

№ 112863

7 сентября 2021 в 22:56

7kvadratov.by

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Описание товара

Заказывая у нас, вы покупаете без посредников и без переплат. Собственное производство позволяет снизить цены до минимальных в городе! Мы гарантируем высокое качество нашей продукции, даем дополнительную гарантию производителя сверх минимальной, установленной законом, и осуществляем послегарантийное обслуживание.

Мы производим и продаем:

— окна и двери ПВХ

— двери входные металлические (РБ, Россия, КНР)

— двери межкомнатные (ламинированные, шпонированные, массив, МДФ)

— балконные рамы (алюминиевые и ПВХ)

— противомоскитные сетки (рамочные, кассетные, рулонные и плиссе)

— роллеты и ворота

— жалюзи (горизонтальные, вертикальные, бамбуковые, фигурные, рулонные и римские шторы)

— натяжные потолки (глянцевые, матовые, фактурные, тканевые, перфорированные, сатин. транспорент и с фотопечатью. Двухуровневые, многоуровневые, криволинейные и парящие)

— фурнитура для окон (ручки, петли, детские замки и др.)

— дверные ручки

— ламинат, паркет и ART VINYL

Подробный ассортимент продукции представлен у нас на сайте.

Мы ждем вас!

Адреса наших магазинов в Бобруйске:

ул. Минская, 108. Напротив ТЦ «Карусель»

ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)

ул. Советская, 41

ул. Энгельса, 61

Работаем также в Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

Наши опытные специалисты произведут бесплатные замеры, надежную доставку и квалифицированную установку! Служба заботы о клиентах ответит на все возникающие вопросы, проведет грамотную консультацию и поможет с выбором.

Приятная скидка 30% для наших клиентов. Узнайте подробности в онлайн-чате на нашем сайте 7kvadratov.by или позвоните прямо сейчас.

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