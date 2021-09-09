Окна и двери ПВХ, балконные рамы. РАССРОЧКАЦена: договорная
Окна и двери ПВХ, балконные рамы. РАССРОЧКА
Цена: договорная
- № 113283
- 9 сентября 2021 в 13:28
- EvroGarant
- 14 просмотра
Описание товара
Производим и устанавливаем ОКНА И ДВЕРИ ПВХ, БАЛКОННЫЕ РАМЫ.
– фирменная РАССРОЧКА до 24 мес, без%
-БЕСПЛАТНО замер и консультация специалиста
-ЗАВОДСКИЕ цены
-официальная ГАРАНТИЯ
СКИДКИ:
-пенсионерам;
-сельским жителям;
-многодетным и неполным семьям;
-молодоженам и новосёлам
-медикам
Контакты
-
Контактное лицо:
Марина
-
Телефон:
+375295763353
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