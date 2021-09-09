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Окна и двери ПВХ, балконные рамы. РАССРОЧКА

Цена: договорная

Окна и двери ПВХ, балконные рамы. РАССРОЧКА

Цена: договорная

  • № 113283
  • 9 сентября 2021 в 13:28
  • EvroGarant
  • 14 просмотра
Описание товара

Производим и устанавливаем ОКНА И ДВЕРИ ПВХ, БАЛКОННЫЕ РАМЫ.
– фирменная РАССРОЧКА до 24 мес, без%
-БЕСПЛАТНО замер и консультация специалиста
-ЗАВОДСКИЕ цены
-официальная ГАРАНТИЯ

СКИДКИ:
-пенсионерам;
-сельским жителям;
-многодетным и неполным семьям;
-молодоженам и новосёлам
-медикам

Контакты

  • Контактное лицо:

    Марина

  • Телефон:

    +375295763353

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