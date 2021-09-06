Обучение плаванию. Учим с нуляЦена: 9 руб.
Обучение плаванию. Учим с нуля
Цена: 9 руб.
- № 112474
- 6 сентября 2021 в 08:19
- Незнакомец
- 4 просмотра
Описание товара
Обучает плаванию детей с 3-х лет и старше.
А также взрослых 18+✅
✏Чему научится ваш ребенок:
➡️ научится уверенно чувствовать себя в воде, и правильному дыханию
➡️ обучится стилями плавания (король на животе, король на спине, брасс, баттерфляй).
➡️ к концу учебного года ребенок свободно сможет проплывать 25 метров без остановок.
➡️ найти новых друзей, улучшить свое физическое состояние.
🤝 Еженедельно будет видео отчёт о проделанной работе☺️.
Подарите ребенку полезное и увлекательное занятие в новом учебном году.👍😊
Для записи звоните ☎️+375 44 7411665
Контакты
-
Контактное лицо:
Никита Александрович
-
Телефон:
+375447411665
Похожее
Обучение плаванию. Учим с нуля
Обучает плаванию детей с 3-х лет и старше. А также взрослых 18+✅ ✏Чему научится ваш ребенок: ➡️ научится уверенно чувствовать…Просмотреть
Турагентство ДЛ-Навигатор
Туроператор ДЛ-Навигатор: Горящие туры в Египет и Турцию, Экскурсии по Беларуси, Автобусные туры по Европе, Авиатуры из Минска Наша компания…Просмотреть
Туры в Египет
Пакетный тур на море – самый популярный вид отдыха у белорусов. Вы покупаете тур с включенным перелетом, трансфером в отель,…Просмотреть
ООО Респектор трэвел
Туристическая компания «Respector travel» предлагает организацию увлекательных экскурсионных авиатуров и комфортабельных автобусных туров по Европе и всему миру. Опытные и…Просмотреть
Бассейн с элементами аквапарка ФОК “Жемчужина”г.Осиповичи
ГУ “Осиповичский районный ФСК “Олимпия” приглашает посетить ФОК “Жемчужина”: бассейн с элементами аквапарка, сауна сухого пара, тренажерный зал, бильярд, настольный…Просмотреть