Обучение плаванию. Учим с нуля Цена: 9 руб.

Обучение плаванию. Учим с нуля Цена: 9 руб.

№ 112474

6 сентября 2021 в 08:19

Незнакомец

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Описание товара

Обучает плаванию детей с 3-х лет и старше.

А также взрослых 18+✅

✏Чему научится ваш ребенок:

➡️ научится уверенно чувствовать себя в воде, и правильному дыханию

➡️ обучится стилями плавания (король на животе, король на спине, брасс, баттерфляй).

➡️ к концу учебного года ребенок свободно сможет проплывать 25 метров без остановок.

➡️ найти новых друзей, улучшить свое физическое состояние.

🤝 Еженедельно будет видео отчёт о проделанной работе☺️.

Подарите ребенку полезное и увлекательное занятие в новом учебном году.👍😊

Для записи звоните ☎️+375 44 7411665

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