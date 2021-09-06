2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Обучение плаванию. Учим с нуля

Цена: 9 руб.

Обучение плаванию. Учим с нуля

Цена: 9 руб.

  • № 112474
  • 6 сентября 2021 в 08:19
  • Незнакомец
  • 4 просмотра
Описание товара

Обучает плаванию детей с 3-х лет и старше.
А также взрослых 18+✅

✏Чему научится ваш ребенок:
➡️ научится уверенно чувствовать себя в воде, и правильному дыханию
➡️ обучится стилями плавания (король на животе, король на спине, брасс, баттерфляй).
➡️ к концу учебного года ребенок свободно сможет проплывать 25 метров без остановок.
➡️ найти новых друзей, улучшить свое физическое состояние.

🤝 Еженедельно будет видео отчёт о проделанной работе☺️.

Подарите ребенку полезное и увлекательное занятие в новом учебном году.👍😊
Для записи звоните ☎️+375 44 7411665

Контакты

  • Контактное лицо:

    Никита Александрович

  • Телефон:

    +375447411665

Похожее

Обучение плаванию. Учим с нуля

Обучает плаванию детей с 3-х лет и старше. А также взрослых 18+✅ ✏Чему научится ваш ребенок: ➡️ научится уверенно чувствовать…

Просмотреть
Турагентство ДЛ-Навигатор
Турагентство ДЛ-Навигатор

Туроператор ДЛ-Навигатор: Горящие туры в Египет и Турцию, Экскурсии по Беларуси, Автобусные туры по Европе, Авиатуры из Минска Наша компания…

Просмотреть
Туры в Египет

Пакетный тур на море – самый популярный вид отдыха у белорусов. Вы покупаете тур с включенным перелетом, трансфером в отель,…

Просмотреть
ООО Респектор трэвел
ООО Респектор трэвел

Туристическая компания «Respector travel» предлагает организацию увлекательных экскурсионных авиатуров и комфортабельных автобусных туров по Европе и всему миру. Опытные и…

Просмотреть
Бассейн с элементами аквапарка ФОК “Жемчужина”г.Осиповичи
Бассейн с элементами аквапарка ФОК “Жемчужина”г.Осиповичи

ГУ “Осиповичский районный ФСК “Олимпия” приглашает посетить ФОК “Жемчужина”: бассейн с элементами аквапарка, сауна сухого пара, тренажерный зал, бильярд, настольный…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿
Translate »