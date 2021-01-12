Оборудование для автомобилей в аренду Цена: договорная

Оборудование для автомобилей в аренду Цена: договорная

№ 86565

12 января 2021 в 13:21

Незнакомец

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Описание товара

Акция на весь январь! Магазин “ГазЭлектроСвар” предоставляет в аренду пожарное оборудование (огнетушитель, аптечка, аварийный знак для прохождения тех. осмотра). Адрес: ул. Советская, 101. Ежедневно (выходной – понедельник) с 10:00 до 18:00.

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