Оборудование для автомобилей в арендуЦена: договорная
Оборудование для автомобилей в аренду
Цена: договорная
- № 86523
- 11 января 2021 в 21:08
- Незнакомец
- 26 просмотра
Описание товара
Акция на весь январь! Магазин “ГазЭлектроСвар” предоставляет в аренду пожарное оборудование (огнетушитель, аптечка, аварийный знак для прохождения тех. осмотра). Адрес: ул. Советская, 101.Ежедневно (выходной – понедельник) с 10:00 до 18:00.
Контакты
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Телефон:
8 (0225) 73-82-3, 8 (044) 533-06-93.
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