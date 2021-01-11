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Оборудование для автомобилей в аренду

Цена: договорная

Оборудование для автомобилей в аренду

Цена: договорная

  • № 86523
  • 11 января 2021 в 21:08
  • Незнакомец
  • 26 просмотра
Описание товара

Акция на весь январь! Магазин “ГазЭлектроСвар” предоставляет в аренду пожарное оборудование (огнетушитель, аптечка, аварийный знак для прохождения тех. осмотра). Адрес: ул. Советская, 101.Ежедневно (выходной – понедельник) с 10:00 до 18:00.

Контакты

  • Телефон:

    8 (0225) 73-82-3, 8 (044) 533-06-93.

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