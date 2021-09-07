Новинки: рулонные и москитные сетки плиссе. Установка сеток Цена: договорная

Новинки: рулонные и москитные сетки плиссе. Установка сеток Цена: договорная

№ 112856

7 сентября 2021 в 22:51

7kvadratov.by

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Описание товара

Монтаж москитных сеток на окна от любых производителей.

Высококачественные материалы позволяют увеличить срок пользования москитными сетками на более долгий срок эксплуатации.

Изготовим за час. Быстрый и качественный монтаж. Поможем выбрать москитную сетку на любой вкус. У нас большой выбор!

Помните! Самым эффективным средством от комаров и мошек являются не кремы и спреи, не спирали и фумигаторы, даже не свернутая газета, а обычная москитная сетка. Проще не пустить насекомое в ваш дом, чем потом пытаться от него избавиться.

Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

Мы ждем вас!

Адреса наших магазинов в Бобруйске:

ул. Минская, 108. Напротив ТЦ «Карусель»

ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)

ул. Советская, 41

ул. Энгельса, 61

Осуществляем замер и монтаж москитных сеток в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

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