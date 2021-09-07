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Натяжные потолки любых фактур, цветов и сложности Фотопечать

Цена: договорная

Натяжные потолки любых фактур, цветов и сложности Фотопечать

Цена: договорная

  • № 112791
  • 7 сентября 2021 в 22:51
  • 7kvadratov.by
  • 28 просмотра
Описание товара

Натяжные потолки “ALTEZA” любых фактур: глянцевые, матовые, фактурные, тканевые, перфорированные, сатин. транспорент и с фотопечатью

Любой сложности: одноуровневые двух и более цветов, двухуровневые, многоуровневые, криволинейные и парящие

Лучшая система профилей, заменяющих потолочный плинтус

Одна из лучших бригад монтажников в Бобруйске, работают с 2008 года

Тысячи объектов и довольных клиентов!

Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

Мы ждем вас!
Адреса наших магазинов в Бобруйске:
ул. Минская, 108. Напротив ТЦ «Карусель»
ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)
ул. Советская, 41
ул. Энгельса, 61

Осуществляем замер и монтаж натяжных потолков в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

Натяжные потолки на нашем сайте: https://7kvadratov.by/

Контакты

  • Контактное лицо:

    Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

  • Телефон:

    +375 (44) 712-9000 A1|Velcome +375 (29) 712-9000 МТС +375 (25) 712-9000 life:) +375 (225) 70-70-87 Белтелеком +375 (44) 712-9000 (Viber | WhatsApp)

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