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Натяжные потолки А-СТИЛЬ за 1-2 дня

Цена: 3 руб.

Натяжные потолки А-СТИЛЬ за 1-2 дня

Цена: 3 руб.

  • № 82601
  • 30 ноября 2020 в 07:16
  • Незнакомец
  • 31 просмотра
Описание товара

Компания А-СТИЛЬ установит натяжные потолки любой сложности (классика, 2-уровневые, фотопечать, LED-подсветка, световые линии).
Акция: от 18 м2- светильники в подарок при их установке; от 25 м2- карниз в подарок. Рассрочка. Выезжаем на район.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Виталий

  • Телефон:

    +375 44 749-26-22

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