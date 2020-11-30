Натяжные потолки А-СТИЛЬ за 1-2 дняЦена: 3 руб.
Натяжные потолки А-СТИЛЬ за 1-2 дня
Цена: 3 руб.
- № 82601
- 30 ноября 2020 в 07:16
- Незнакомец
- 31 просмотра
Описание товара
Компания А-СТИЛЬ установит натяжные потолки любой сложности (классика, 2-уровневые, фотопечать, LED-подсветка, световые линии).
Акция: от 18 м2- светильники в подарок при их установке; от 25 м2- карниз в подарок. Рассрочка. Выезжаем на район.
Контакты
-
Контактное лицо:
Виталий
-
Телефон:
+375 44 749-26-22
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