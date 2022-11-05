НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИЦена: договорная
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Цена: договорная
- № 168204
- 5 ноября 2022 в 08:07
- pltaim
- 17 просмотра
Описание товара
Являемся дилерами компании по производству натяжных потолков FERICO. Только сертифицированные и качественные материалы приобретаемые в FERICO. Предлагаем: — заключение договора на оказание услуг, акт выполненных работ; — гарантия на монтаж + гарантия от FERICO на полотно натяжного потолка; — консультационные услуги; — бесплатный 3D дизайн-проект потолка при помощи специализированной программы (расчет и размещение на потолке световых точек, разводка электропроводки); — при монтаже более 2-х натяжных потолков действует скидка на монтаж. Чистый монтаж с использованием пылесоса. Материал натяжного потолка не имеет запаха.
Контакты
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Телефон:
+375445654020
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