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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Цена: договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Цена: договорная

  • № 168204
  • 5 ноября 2022 в 08:07
  • pltaim
  • 17 просмотра
Описание товара

Являемся дилерами компании по производству натяжных потолков FERICO. Только сертифицированные и качественные материалы приобретаемые в FERICO. Предлагаем: — заключение договора на оказание услуг, акт выполненных работ; — гарантия на монтаж + гарантия от FERICO на полотно натяжного потолка; — консультационные услуги; — бесплатный 3D дизайн-проект потолка при помощи специализированной программы (расчет и размещение на потолке световых точек, разводка электропроводки); — при монтаже более 2-х натяжных потолков действует скидка на монтаж. Чистый монтаж с использованием пылесоса. Материал натяжного потолка не имеет запаха.

Контакты

  • Телефон:

    +375445654020

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