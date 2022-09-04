Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Натяжные потолки

Цена: 3 руб.

Натяжные потолки

Цена: 3 руб.

  • № 159427
  • 4 сентября 2022 в 15:55
  • fabervit
  • 0 просмотра
Описание товара

Установим натяжные потолки любой сложности:
-матовые, глянцевые, сатиновые
-теневые потолки
-световые линии
-с фотопечатью
с контурной подсветкой и др.
Работаем в рассрочку. Сидки. Подарки.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Виталий

  • Телефон:

    +375 (44) 749-26-22

Похожее

Натяжные потолки
Натяжные потолки

Установим натяжные потолки любой сложности: -матовые, глянцевые, сатиновые -теневые потолки -световые линии -с фотопечатью с контурной подсветкой и др. Работаем…

Просмотреть
Ремонт и настройка швейных машин

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами…

Просмотреть
Штукатурные работы (механизированная штукатурка)
Штукатурные работы (механизированная штукатурка)

Все виды штукатурных работ механизированным способом, гипсовыми и цементными (ШС) смесями, любой сложности, в удобное для Вас время. КАЧЕСТВЕННО и…

Просмотреть
Штукатурные работы (механизированная штукатурка)

Все виды штукатурных работ механизированным способом, гипсовыми и цементными (ШС) смесями, любой сложности, в удобное для Вас время. КАЧЕСТВЕННО и…

Просмотреть
Кузовной ремонт. Покраска легковые и Микроавтобусов
Кузовной ремонт. Покраска легковые и Микроавтобусов

Предоставления услуг по кузавному ремонту:Легковое и микроавтобусов.Полная или частичная покраска вашего авто,Ремонт бамперов и других деталей из пластика, А также…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »