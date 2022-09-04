Натяжные потолкиЦена: 3 руб.
Натяжные потолки
Цена: 3 руб.
- № 159427
- 4 сентября 2022 в 15:55
- fabervit
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Описание товара
Установим натяжные потолки любой сложности:
-матовые, глянцевые, сатиновые
-теневые потолки
-световые линии
-с фотопечатью
с контурной подсветкой и др.
Работаем в рассрочку. Сидки. Подарки.
Контакты
-
Контактное лицо:
Виталий
-
Телефон:
+375 (44) 749-26-22
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