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настройка и ремонт швейных машин оверлоков

Цена: 25 руб.

настройка и ремонт швейных машин оверлоков

Цена: 25 руб.

  • № 127588
  • 12 января 2022 в 22:46
  • Незнакомец
  • 12 просмотра
Описание товара

Я занимаюсь ремонтом бытовых швейных машин в Бобруйске и районе уже более 30 лет, за это время у меня скопился огромный опыт в ремонте такого оборудования как, домашние машинки, промышленные машины, скорняжные ,и мешкозашивочные машины. Я работаю с выездом на дом. Замена и заточка ножей для бытовых и промышленных оверлоков.»+375-29-144-20-78 Юрий

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375291442078[vel],+375297420784[mts]

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