настройка и ремонт швейных машин оверлоков Цена: 25 руб.

настройка и ремонт швейных машин оверлоков Цена: 25 руб.

№ 127588

12 января 2022 в 22:46

Незнакомец

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Описание товара

Я занимаюсь ремонтом бытовых швейных машин в Бобруйске и районе уже более 30 лет, за это время у меня скопился огромный опыт в ремонте такого оборудования как, домашние машинки, промышленные машины, скорняжные ,и мешкозашивочные машины. Я работаю с выездом на дом. Замена и заточка ножей для бытовых и промышленных оверлоков.»+375-29-144-20-78 Юрий

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