настройка и ремонт швейных машин оверлоковЦена: 25 руб.
настройка и ремонт швейных машин оверлоков
Цена: 25 руб.
- № 127588
- 12 января 2022 в 22:46
- Незнакомец
- 12 просмотра
Описание товара
Я занимаюсь ремонтом бытовых швейных машин в Бобруйске и районе уже более 30 лет, за это время у меня скопился огромный опыт в ремонте такого оборудования как, домашние машинки, промышленные машины, скорняжные ,и мешкозашивочные машины. Я работаю с выездом на дом. Замена и заточка ножей для бытовых и промышленных оверлоков.»+375-29-144-20-78 Юрий
Контакты
-
Контактное лицо:
юрий
-
Телефон:
+375291442078[vel],+375297420784[mts]
Похожее
настройка и ремонт швейных машин оверлоков
Я занимаюсь ремонтом бытовых швейных машин в Бобруйске и районе уже более 30 лет, за это время у меня скопился…Просмотреть
Продам газовую плиту Индезит
Продам газовую плиту Индезит б/у, в хорошем состоянии. Звонить в любое время.Просмотреть
Две импортные промышленные машины на тонкие и толстые ткани
1)-Швейная машина JACK промышленная универсальная, Высокоскоростная универсальная одноигольная промышленная швейная машинка челночного стежка JACK, двигатель фрикционный, Напряжение питания — 220…Просмотреть
Продается холодильник «Атлант»
Продается холодильник «Атлант» б/у в хорошем состоянииПросмотреть
Продам стиральную машину б/у дешево
Продам стиральную машину Самсунг компакт мини 4,5 кг,нуждается в ремонте(прерывается цикл) ,двигатель исправный барабан нержавейка.Цена 45 рублей ТОРГПросмотреть