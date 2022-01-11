Нашлась собака Цена: договорная

Нашлась собака Цена: договорная

№ 127428

11 января 2022 в 21:08

Незнакомец

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Описание товара

В районе Тепличного комбината на конечной остановке молодая собака рыжего цвета с ошейником ждёт хозяина.

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