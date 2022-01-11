Нашлась собакаЦена: договорная
Нашлась собака
Цена: договорная
- № 127428
- 11 января 2022 в 21:08
- Незнакомец
- 19 просмотра
Описание товара
В районе Тепличного комбината на конечной остановке молодая собака рыжего цвета с ошейником ждёт хозяина.
Контакты
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Контактное лицо:
Лилия
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Телефон:
447015668
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