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Нашлась собака

Цена: договорная

Нашлась собака

Цена: договорная

  • № 127428
  • 11 января 2022 в 21:08
  • Незнакомец
  • 19 просмотра
Описание товара

В районе Тепличного комбината на конечной остановке молодая собака рыжего цвета с ошейником ждёт хозяина.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Лилия

  • Телефон:

    447015668

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