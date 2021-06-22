Мягкий уголок “Амстердам”Цена: 350 руб.
Мягкий уголок “Амстердам”
Цена: 350 руб.
- № 103642
- 22 июня 2021 в 08:57
- Незнакомец
- 43 просмотра
Описание товара
Продаётся мягкий уголок “Амстердам” ф-ки “Бобруйскмебель” б/у, в хорошем состоянии. Диван и два кресла. Одно кресло поворотное. Диван раскладывается, механизм “французская раскладушка”.
Контакты
-
Контактное лицо:
Светлана
-
Телефон:
+375(29)546-28-44
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