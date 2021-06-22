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Мягкий уголок “Амстердам”

Цена: 350 руб.

Мягкий уголок “Амстердам”

Цена: 350 руб.

  • № 103642
  • 22 июня 2021 в 08:57
  • Незнакомец
  • 43 просмотра
Описание товара

Продаётся мягкий уголок “Амстердам” ф-ки “Бобруйскмебель” б/у, в хорошем состоянии. Диван и два кресла. Одно кресло поворотное. Диван раскладывается, механизм “французская раскладушка”.

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Светлана

  • Телефон:

    +375(29)546-28-44

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