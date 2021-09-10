Межкомнатные двери из Экошпона в Бобруйске Полотно + коробкаЦена: 60 руб.
Межкомнатные двери из Экошпона в Бобруйске Полотно + коробка
Цена: 60 руб.
- № 113605
- 11 сентября 2021 в 01:29
- 7kvadratov.by
- 11 просмотра
Описание товара
Экологичность и привлекательный эстетичный вид при невысокой цене — вот основные преимущества межкомнатных дверей из экошпона.
Каркасно-щитовые и сборные (царговые) межкомнатные двери из Экошпона используют для установки в квартиру, дом, дачу, новостройку, офис, гостиницу и другие помещения.
– От 60 р. за полотно.
– Идеальное соотношение цена/качество.
– Стандартные размеры полотна 600, 700, 800, 900
– Коробка с уплотнителем – максимально плотное закрывание.
– Однопольные и двустворчатые распашные, складные и другие виды дверей из Экошпона.
– Покрытие экошпон – устойчивое к царапинам, в том числе от когтей домашних животных.
– Около 300 различных моделей дверей из Экошпона. Глухие и остекленные.
– Различные цвета на выбор.
– В наличии на складе и под заказ.
– Бесплатный замер.
– Скидки и рассрочка.
– Профессиональная установка – опыт 14 лет!
Хотите приобрести наши двери:
– позвонить по указанным номерам телефонов
– написать сообщение , WhatsApp
– написать в директ в Instagram
– связаться с менеджером через чат на нашем сайте 7kvadratov.by
Вы можете рассчитаться картами рассрочки Халва-2 мес, Карта Покупок-4мес, Магнит-4мес, Черепаха-8 мес. Можно оформить нашу рассрочку 50% предоплата на момент заключения договора, остаток на 2 месяца. Также можно оформить рассрочку/кредит через Беларусбанк до 36 месяцев.
Так же в наших салонах вы сможете приобрести межкомнатные двери:
– Алюминиевые двери
– Глянцевые двери
– Двери из массива
– Двери МДФ
– Двери раздвижные (гармошка)
– Двери стеклянные
– Двери шпонированные
– Двери эмаль (окрашенные)
– Складные двери
У нас более 1000 моделей дверей. Посмотреть можете в каталоге на сайте 7kvadratov.by
Адреса наших магазинов в Бобруйске, где выставлены образцы межкомнатных дверей:
ул. Минская, 108. Напротив ТЦ «Карусель»
ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)
Осуществляем продажу и монтаж межкомнатных дверей в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.
Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»!
Звоните, пишите – рассчитаем точную стоимость ваших дверей.
Контакты
-
Контактное лицо:
Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»
-
Телефон:
+375 (44) 712-9000 A1|Velcome +375 (29) 712-9000 МТС +375 (25) 712-9000 life:) +375 (225) 70-70-87 Белтелеком +375 (44) 712-9000 (Viber | WhatsApp)
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