Межкомнатные двери из Экошпона в Бобруйске Полотно + коробка Цена: 60 руб.

Межкомнатные двери из Экошпона в Бобруйске Полотно + коробка Цена: 60 руб.

№ 113605

11 сентября 2021 в 01:29

7kvadratov.by

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Описание товара

Экологичность и привлекательный эстетичный вид при невысокой цене — вот основные преимущества межкомнатных дверей из экошпона.

Каркасно-щитовые и сборные (царговые) межкомнатные двери из Экошпона используют для установки в квартиру, дом, дачу, новостройку, офис, гостиницу и другие помещения.

– От 60 р. за полотно.

– Идеальное соотношение цена/качество.

– Стандартные размеры полотна 600, 700, 800, 900

– Коробка с уплотнителем – максимально плотное закрывание.

– Однопольные и двустворчатые распашные, складные и другие виды дверей из Экошпона.

– Покрытие экошпон – устойчивое к царапинам, в том числе от когтей домашних животных.

– Около 300 различных моделей дверей из Экошпона. Глухие и остекленные.

– Различные цвета на выбор.

– В наличии на складе и под заказ.

– Бесплатный замер.

– Скидки и рассрочка.

– Профессиональная установка – опыт 14 лет!

Хотите приобрести наши двери:

– позвонить по указанным номерам телефонов

– написать сообщение , WhatsApp

– написать в директ в Instagram

– связаться с менеджером через чат на нашем сайте 7kvadratov.by

Вы можете рассчитаться картами рассрочки Халва-2 мес, Карта Покупок-4мес, Магнит-4мес, Черепаха-8 мес. Можно оформить нашу рассрочку 50% предоплата на момент заключения договора, остаток на 2 месяца. Также можно оформить рассрочку/кредит через Беларусбанк до 36 месяцев.

Так же в наших салонах вы сможете приобрести межкомнатные двери:

– Алюминиевые двери

– Глянцевые двери

– Двери из массива

– Двери МДФ

– Двери раздвижные (гармошка)

– Двери стеклянные

– Двери шпонированные

– Двери эмаль (окрашенные)

– Складные двери

У нас более 1000 моделей дверей. Посмотреть можете в каталоге на сайте 7kvadratov.by

Адреса наших магазинов в Бобруйске, где выставлены образцы межкомнатных дверей:

ул. Минская, 108. Напротив ТЦ «Карусель»

ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)

Осуществляем продажу и монтаж межкомнатных дверей в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»!

Звоните, пишите – рассчитаем точную стоимость ваших дверей.

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