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Межкомнатные двери

Цена: 240 руб.

Межкомнатные двери

Цена: 240 руб.

  • № 129836
  • 3 февраля 2022 в 21:10
  • Незнакомец
  • 16 просмотра
Описание товара

Продам межкомнатные двери (массив, сосна), б/у, в хорошем состоянии: зальная пара 200х120см-110руб, кухня 200х70см-60руб, спальня 200х80см-70руб+коробки и наличники.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Продавец

  • Телефон:

    +375291480950

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