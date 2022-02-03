Межкомнатные двериЦена: 240 руб.
Межкомнатные двери
Цена: 240 руб.
- № 129836
- 3 февраля 2022 в 21:10
- Незнакомец
- 16 просмотра
Описание товара
Продам межкомнатные двери (массив, сосна), б/у, в хорошем состоянии: зальная пара 200х120см-110руб, кухня 200х70см-60руб, спальня 200х80см-70руб+коробки и наличники.
Контакты
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Контактное лицо:
Продавец
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Телефон:
+375291480950
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