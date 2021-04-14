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механик по швейным машинам и оверлокам Бобруйск и район

Цена: 25 руб.

механик по швейным машинам и оверлокам Бобруйск и район

Цена: 25 руб.

  • № 95642
  • 14 апреля 2021 в 09:39
  • Незнакомец
  • 8 просмотра
Описание товара

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными машинами ( скидка на ремонт второй машины в одном адресе 20%) ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78

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Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375-(29)-144-20-78

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