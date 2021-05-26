механик по швейным машинам Бобруйск-КировскЦена: договорная
механик по швейным машинам Бобруйск-Кировск
Цена: договорная
- № 100718
- 26 мая 2021 в 14:00
- Незнакомец
- 11 просмотра
Описание товара
Ремонт,настройка швейных машин,оверлоков с выездом на дом качественно и с гарантией. Обучение правильно работать. Консультации по телефону после настройки. Могу произвести ремонт у себя дома. Опыт работы более 30 лет по ремонту швейных машин, оверлоков, скорняжных, мешкозашивочных машин, можно работу временную, на 0,5 ставки или по договору, аттестат об окончании ТУ-145 швейников № 1141, стаж работы на швейном производстве 30 лет, 6 разряд,без вредных привычек ИП Комаров ЮП УНП 791166299
Контакты
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Контактное лицо:
юрий
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Телефон:
+375(29)144-20-78
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