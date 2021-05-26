механик по швейным машинам Бобруйск-Кировск Цена: договорная

механик по швейным машинам Бобруйск-Кировск Цена: договорная

№ 100718

26 мая 2021 в 14:00

Незнакомец

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Описание товара

Ремонт,настройка швейных машин,оверлоков с выездом на дом качественно и с гарантией. Обучение правильно работать. Консультации по телефону после настройки. Могу произвести ремонт у себя дома. Опыт работы более 30 лет по ремонту швейных машин, оверлоков, скорняжных, мешкозашивочных машин, можно работу временную, на 0,5 ставки или по договору, аттестат об окончании ТУ-145 швейников № 1141, стаж работы на швейном производстве 30 лет, 6 разряд,без вредных привычек ИП Комаров ЮП УНП 791166299

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