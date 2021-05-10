Магазин “Сантехника” в Авиагородке (ул. Ковзана, 5)Цена: договорная
Магазин “Сантехника” в Авиагородке (ул. Ковзана, 5)
Цена: договорная
- № 99139
- 10 мая 2021 в 12:16
- Незнакомец
- 32 просмотра
Описание товара
Трубы для воды, отопления, канализации и фитинги к ним. Мебель для ванной комнаты, смесители, полотенцесушители, ванны, унитазы, душевые кабинки. Энергосберегающие и светодиодные лампы. Фильтры и фильтрующие элементы. Хозяйственные товары. Наличный и безналичный расчет.
Контакты
-
Контактное лицо:
Елена
-
Телефон:
+375296090114
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