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Магазин “Сантехника” в Авиагородке (ул. Ковзана, 5)

Цена: договорная

Магазин “Сантехника” в Авиагородке (ул. Ковзана, 5)

Цена: договорная

  • № 99139
  • 10 мая 2021 в 12:16
  • Незнакомец
  • 32 просмотра
Описание товара

Трубы для воды, отопления, канализации и фитинги к ним. Мебель для ванной комнаты, смесители, полотенцесушители, ванны, унитазы, душевые кабинки. Энергосберегающие и светодиодные лампы. Фильтры и фильтрующие элементы. Хозяйственные товары. Наличный и безналичный расчет.

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Елена

  • Телефон:

    +375296090114

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