Магазин “Сантехника” в Авиагородке (ул. Ковзана, 5) Цена: договорная

Магазин “Сантехника” в Авиагородке (ул. Ковзана, 5) Цена: договорная

№ 99139

10 мая 2021 в 12:16

Незнакомец

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Описание товара

Трубы для воды, отопления, канализации и фитинги к ним. Мебель для ванной комнаты, смесители, полотенцесушители, ванны, унитазы, душевые кабинки. Энергосберегающие и светодиодные лампы. Фильтры и фильтрующие элементы. Хозяйственные товары. Наличный и безналичный расчет.

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