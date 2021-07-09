Куплю гаражЦена: договорная
Куплю гараж
Цена: договорная
- № 105895
- 9 июля 2021 в 08:53
- Незнакомец
- 22 просмотра
Описание товара
Куплю гараж в гск 12 до 800уе.рассмотрю все варианты, только с фото вайбер, ватсап.
Контакты
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Контактное лицо:
Виталий
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Телефон:
+375293562799
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