0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Куплю гараж

Цена: договорная

Куплю гараж

Цена: договорная

  • № 105895
  • 9 июля 2021 в 08:53
  • Незнакомец
  • 22 просмотра
Описание товара

Куплю гараж в гск 12 до 800уе.рассмотрю все варианты, только с фото вайбер, ватсап.

0
Контакты

  • Контактное лицо:

    Виталий

  • Телефон:

    +375293562799

Похожее

Куплю гараж

Куплю гараж в гск 12 до 800уе.рассмотрю все варианты, только с фото вайбер, ватсап. 0

Просмотреть
Продаются обращенные в доход государства объекты недвижимости

Продаются обращенные в доход государства объекты недвижимости: 1. Гараж № 875 в ПГСК-12, имеется  погреб, год постройки – 1986,  24,4…

Просмотреть
Продам дешево четырёхкомнатную квартируи в центре

Продам дешево, четырёхкомнатную квартиру в центре Минская 97,1 этаж с балконом общая площадь 59 метров плюс два метра балкон(не включён…

Просмотреть
Продам дом на ул. Чайковского г. Бобруйск
Продам дом на ул. Чайковского г. Бобруйск

Продам дом 86.3 кв.м. на ул. Чайковского г. Бобруйск, после пожара, подлежит восстановлению. Подведен центральный газ, водопровод, канализация. В доме…

Просмотреть
Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск
Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск

Продам дом 86.3 кв.м. по ул. Чайковского г. Бобруйск, после пожара, подлежит восстановлению. Подведен центральный газ, водопровод, канализация. В доме…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿