Куплю фарфоровые статуэтки времён СССР.Цена: договорная
Куплю фарфоровые статуэтки времён СССР.
Цена: договорная
- № 85619
- 28 декабря 2020 в 17:02
- Незнакомец
- 9 просмотра
Описание товара
Куплю: монеты, значки,самовары, утюги старинные фарфоровые и чугунные статуэтки, солдатики и индейцы времён СССР,фотоаппараты, старую посуду,елочные игрушки времен СССР, металлические детские игрушки СССР, бинокли, книги, иконы, часы и многое другое. Рассмотрю любые ваши предложения. Сам приеду в любое удобное для вас время.
Контакты
-
Контактное лицо:
Александр
-
Телефон:
+375 (44) 7743490
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