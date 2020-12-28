Куплю фарфоровые статуэтки времён СССР. Цена: договорная

Куплю фарфоровые статуэтки времён СССР. Цена: договорная

№ 85619

28 декабря 2020 в 17:02

Незнакомец

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Описание товара

Куплю: монеты, значки,самовары, утюги старинные фарфоровые и чугунные статуэтки, солдатики и индейцы времён СССР,фотоаппараты, старую посуду,елочные игрушки времен СССР, металлические детские игрушки СССР, бинокли, книги, иконы, часы и многое другое. Рассмотрю любые ваши предложения. Сам приеду в любое удобное для вас время.

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