Кровельные работы/Забор/Сайдинг под ключ дешевоЦена: договорная
Кровельные работы/Забор/Сайдинг под ключ дешево
Цена: договорная
- № 117627
- 14 октября 2021 в 22:11
- Незнакомец
- 3 просмотра
Описание товара
Здравствуйте!
Выполним ряд строительных работ,возможно в сжатые сроки.
Выезд на замеры и составление сметы. Помощь в подборе строительных материалов по оптовым ценам.
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1) Строительство и ремонт крыш, замена кровли
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2) Внутренняя отделка дома и наружная отделка фасада : сайдингом, вагонкой, блокхаус, имитация бруса, работы с гипсокартоном и т. д.
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3) Возведение стропильной конструкции, устройство гидро-пароизоляции, теплоизоляции, укладка кровельных материалов (металлочерепица, гибкая черепица, волнистые листы и т. д).
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4) Конопатка, покраска, шлифовка срубов. Обсада (окосячка) сруба
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5) Строительство Пристроек, терасс, веранд.
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6) Установка окон, дверей.
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7) Настил и укладка ламината, деревянного пола с утеплением
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8) Установка заборов под ключ из любого материала.
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Огромное внимание уделяем лояльности клиента, т. е. работаем Добросовестно, Честно, что бы Вы рекомендовали нас своим друзьям, знакомым, родственникам . . . Отличное качество по доступной цене.
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Работаем без залога, посредников и выходных. По всей Беларуси.
Звоните ежедневно с 9.00 – 21.00, будем рады Вам помочь!
Контакты
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Контактное лицо:
Алексей
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Телефон:
+375293412809
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