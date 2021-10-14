Кровельные работы/Забор/Сайдинг под ключ дешево Цена: договорная

Кровельные работы/Забор/Сайдинг под ключ дешево Цена: договорная

№ 117627

14 октября 2021 в 22:11

Незнакомец

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Описание товара

Здравствуйте!

Выполним ряд строительных работ,возможно в сжатые сроки.

Выезд на замеры и составление сметы. Помощь в подборе строительных материалов по оптовым ценам.

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1) Строительство и ремонт крыш, замена кровли

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2) Внутренняя отделка дома и наружная отделка фасада : сайдингом, вагонкой, блокхаус, имитация бруса, работы с гипсокартоном и т. д.

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3) Возведение стропильной конструкции, устройство гидро-пароизоляции, теплоизоляции, укладка кровельных материалов (металлочерепица, гибкая черепица, волнистые листы и т. д).

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4) Конопатка, покраска, шлифовка срубов. Обсада (окосячка) сруба

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5) Строительство Пристроек, терасс, веранд.

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6) Установка окон, дверей.

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7) Настил и укладка ламината, деревянного пола с утеплением

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8) Установка заборов под ключ из любого материала.

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Огромное внимание уделяем лояльности клиента, т. е. работаем Добросовестно, Честно, что бы Вы рекомендовали нас своим друзьям, знакомым, родственникам . . . Отличное качество по доступной цене.

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Работаем без залога, посредников и выходных. По всей Беларуси.

Звоните ежедневно с 9.00 – 21.00, будем рады Вам помочь!

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