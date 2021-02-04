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Копировальный центр “PROпечать”

Цена: договорная

Копировальный центр “PROпечать”

Цена: договорная

  • № 88369
  • 4 февраля 2021 в 13:45
  • Незнакомец
  • 22 просмотра
Описание товара

Копировальный центр “PROпечать” предлагает услуги:
– копирование
– распечатка
– сканирование
– ламинирование
– сшивка работ и документов на пружинку
– печать чертежей и плакатов от А4 до А1
– оцифровка документов
– создание макетов и дизайна
Низкие цены и быстрое выполнение работ!
ул. Советская, 48

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Константин

  • Телефон:

    +375256680789

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