Копировальный центр “PROпечать”Цена: договорная
Копировальный центр “PROпечать”
Цена: договорная
- № 88369
- 4 февраля 2021 в 13:45
- Незнакомец
- 22 просмотра
Описание товара
Копировальный центр “PROпечать” предлагает услуги:
– копирование
– распечатка
– сканирование
– ламинирование
– сшивка работ и документов на пружинку
– печать чертежей и плакатов от А4 до А1
– оцифровка документов
– создание макетов и дизайна
Низкие цены и быстрое выполнение работ!
ул. Советская, 48
Контакты
-
Контактное лицо:
Константин
-
Телефон:
+375256680789
Похожее
Копировальный центр “PROпечать”
Копировальный центр “PROпечать” предлагает услуги: – копирование – распечатка – сканирование – ламинирование – сшивка работ и документов на пружинку…Просмотреть
Отключение иммо, клонирование ЭБУ, чип-ключи, чиптюнинг
Ремонт блоков иммобилайзера, полное отключение иммобилайзера (в т.ч. сценики, роверы, старые опеля, ниссаны, start error мерседес и т.д.), копирование/ремонт автоключей…Просмотреть
ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78
Ремонт, настройка, профилактика промышленного и бытового швейного оборудования в Бобруйске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом…Просмотреть
Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС)
Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое…Просмотреть
Деньги в долг Бобруйск
✔️💰ДЕНЬГИ В ДОЛГ, – работаем по всей РБ -суммы от 100до 5000рублей -от 6 до 36месяцев -В течение 30 мин….Просмотреть