2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Консультации по недвижимости

Цена: договорная

Консультации по недвижимости

Цена: договорная

  • № 114180
  • 14 сентября 2021 в 08:22
  • Незнакомец
  • 9 просмотра
Описание товара

Проконсультирую,помогу купить,продать или обменять вашу недвижимость

Контакты

  • Контактное лицо:

    Сергей

  • Телефон:

    +375333744741

Похожее

Консультации по недвижимости
Консультации по недвижимости

Проконсультирую,помогу купить,продать или обменять вашу недвижимость

Просмотреть
Продам гараж ГСК 12

Продам – отдам гараж в ГСК 12 в хорошие руки, но за хорошие деньги на две машины.

Просмотреть
Продадим дом в Каменке

Дом 1982 года, деревянный в очень хорошем состоянии. 4 км от Бобруйска. Продаем в связи с уездом в другой город

Просмотреть
Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск
Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск

Продам дом 86.3 кв.м. по ул. Чайковского г. Бобруйск, после пожара, подлежит восстановлению. Подведен центральный газ, водопровод, канализация. В доме…

Просмотреть
Куплю гараж

Куплю гараж в гск 12 до 800уе.рассмотрю все варианты, только с фото вайбер, ватсап.

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿
Translate »