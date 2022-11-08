Клининговые услугиЦена: договорная
Клининговые услуги
Цена: договорная
- № 168559
- 8 ноября 2022 в 08:35
- pltaim
- 64 просмотра
Описание товара
Физическим лицам, мы предоставляем услуги по уборке квартир, коттеджей, а так же услуги уборки после ремонта.
Для юридических лиц:
— офисные помещения;
— складские помещения;
— обработка в производственных пищевых помещениях специализированными средствами.
— уборка на уличной территории физических и юридических лиц.
Режим работы: без выходных.
Возможно заключение договора для оказания услуг на постоянной основе.
Контакты
-
Телефон:
+375445654020
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