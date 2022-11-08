Клининговые услуги Цена: договорная

Клининговые услуги Цена: договорная

№ 168559

8 ноября 2022 в 08:35

pltaim

64 просмотра

Описание товара

Физическим лицам, мы предоставляем услуги по уборке квартир, коттеджей, а так же услуги уборки после ремонта.

Для юридических лиц:

— офисные помещения;

— складские помещения;

— обработка в производственных пищевых помещениях специализированными средствами.

— уборка на уличной территории физических и юридических лиц.

Режим работы: без выходных.

Возможно заключение договора для оказания услуг на постоянной основе.

Контакты