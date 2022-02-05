Керамический гранит и плитка 1250 коллекций Образцы в салоне Цена: договорная

Керамический гранит и плитка 1250 коллекций Образцы в салоне Цена: договорная

№ 129968

6 февраля 2022 в 02:18

7kvadratov.by

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Описание товара

В нашем салоне «7 квадратов» представлен керамогранит и плитка таких брендов как:

— Allore

— Alma Ceramica

— Atlas Concorde

— Ceramika Paradyz

— Cerrad

— Cersanit

— Gracia Ceramica

— Intercerama

— Italon

— Kerama Marazzi

— Laparet

— StarGres

— Грани Таганая

— Уральский гранит

Керамическая и керамогранитная плитка уже много лет используется в строительстве, в том числе в ультрасовременных зданиях и не только. Благодаря множеству положительных свойств (неприхотливость в содержании и простота в уходе, долговечность, доступность по цене и широта выбора изделий), плитка приобретает все большую популярность. Она является уникальным продуктом, обладающим целым рядом различных преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами, что делает ее еще более привлекательной.

У нас вы найдете плитку разной ценовой категории, так как производителями плитки являются такие страны как: Беларусь, Индия, Польша, Россия и Украина.

Образцы плитки можно посмотреть, посетив наш Шоу-Рум в Бобруйске, который находится по адресу: ул. Минская, д.108 (напротив ТЦ «Карусель»).

А для тех кто хочет посмотреть не выходя из дома у нас есть соответствующий раздел на сайте со всеми образцами и фотографиями коллекций: https://7kvadratov.by/catalog/keramo-granit-i-plitka/

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