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Керамический гранит и плитка 1250 коллекций Образцы в салоне

Цена: договорная

Керамический гранит и плитка 1250 коллекций Образцы в салоне

Цена: договорная

  • № 129968
  • 6 февраля 2022 в 02:18
  • 7kvadratov.by
  • 16 просмотра
Описание товара

В нашем салоне «7 квадратов» представлен керамогранит и плитка таких брендов как:
— Allore
— Alma Ceramica
— Atlas Concorde
— Ceramika Paradyz
— Cerrad
— Cersanit
— Gracia Ceramica
— Intercerama
— Italon
— Kerama Marazzi
— Laparet
— StarGres
— Грани Таганая
— Уральский гранит

Керамическая и керамогранитная плитка уже много лет используется в строительстве, в том числе в ультрасовременных зданиях и не только. Благодаря множеству положительных свойств (неприхотливость в содержании и простота в уходе, долговечность, доступность по цене и широта выбора изделий), плитка приобретает все большую популярность. Она является уникальным продуктом, обладающим целым рядом различных преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами, что делает ее еще более привлекательной.

У нас вы найдете плитку разной ценовой категории, так как производителями плитки являются такие страны как: Беларусь, Индия, Польша, Россия и Украина.

Образцы плитки можно посмотреть, посетив наш Шоу-Рум в Бобруйске, который находится по адресу: ул. Минская, д.108 (напротив ТЦ «Карусель»).

А для тех кто хочет посмотреть не выходя из дома у нас есть соответствующий раздел на сайте со всеми образцами и фотографиями коллекций: https://7kvadratov.by/catalog/keramo-granit-i-plitka/

Контакты

  • Контактное лицо:

    Сеть салонов «7 Квадратов»

  • Телефон:

    375 29 1036868 (плитка, ламинат, паркет, керамогранит), +375 44 578 80 00, +375 225 77 68 68

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