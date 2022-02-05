Керамический гранит и плитка 1250 коллекций Образцы в салонеЦена: договорная
Керамический гранит и плитка 1250 коллекций Образцы в салоне
Цена: договорная
- № 129968
- 6 февраля 2022 в 02:18
- 7kvadratov.by
- 16 просмотра
Описание товара
В нашем салоне «7 квадратов» представлен керамогранит и плитка таких брендов как:
— Allore
— Alma Ceramica
— Atlas Concorde
— Ceramika Paradyz
— Cerrad
— Cersanit
— Gracia Ceramica
— Intercerama
— Italon
— Kerama Marazzi
— Laparet
— StarGres
— Грани Таганая
— Уральский гранит
Керамическая и керамогранитная плитка уже много лет используется в строительстве, в том числе в ультрасовременных зданиях и не только. Благодаря множеству положительных свойств (неприхотливость в содержании и простота в уходе, долговечность, доступность по цене и широта выбора изделий), плитка приобретает все большую популярность. Она является уникальным продуктом, обладающим целым рядом различных преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами, что делает ее еще более привлекательной.
У нас вы найдете плитку разной ценовой категории, так как производителями плитки являются такие страны как: Беларусь, Индия, Польша, Россия и Украина.
Образцы плитки можно посмотреть, посетив наш Шоу-Рум в Бобруйске, который находится по адресу: ул. Минская, д.108 (напротив ТЦ «Карусель»).
А для тех кто хочет посмотреть не выходя из дома у нас есть соответствующий раздел на сайте со всеми образцами и фотографиями коллекций: https://7kvadratov.by/catalog/keramo-granit-i-plitka/
Контакты
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Контактное лицо:
Сеть салонов «7 Квадратов»
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Телефон:
375 29 1036868 (плитка, ламинат, паркет, керамогранит), +375 44 578 80 00, +375 225 77 68 68
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